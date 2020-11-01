شكرا لقرائتكم خبر عن 540 إصابة جديدة بكورونا و‭6‬ وفيات بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد، ‬‬تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وست وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‭‭ ‬‬وقالت الكيلة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 185 إصابة. وأضافت الوزيرة أن 35 مريضا يرقدون "في غرف العناية المكثفة بينهم ثمانية على أجهزة التنفس الاصطناعي". وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 65802 إصابة تعافى منها 58143 وتوفي 563.

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