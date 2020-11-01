شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة عجمان بالإمارات تسمح بإقامة حفلات الزفاف والمناسبات بالقاعات والفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة عجمان بدولة الإمارات السماح باستئناف إقامة حفلات الأعراس والمناسبات فى القاعات والفنادق والمنازل فى إمارة عجمان اعتباراً من اليوم الأحد الموافق الأول من نوفمبر الحالى، مع التأكيد على الالتزام بالاحترازات والتدابير الوقائية المعتمدة، والتى تضمن سلامة المشاركين والمدعوين، وفقا للبيان.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن قرار استئناف إقامة الحفلات يتضمن ألا يزيد عدد المدعوين في صالات الأفراح عن 200 شخص، ولا يزيد عن 50 شخصاً في المنازل، وتحديد خمسة أشخاص فقط على الطاولة الواحدة في كلا الحالتين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة في الدولة وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي والمسافات بين الطاولات.

وأضاف أن قرار استئناف السماح بإقامة الحفلات والمناسبات جاء تخفيفا على أفراد المجتمع بالسماح لهم بإقامة حفلات الأعراس والمناسبات السعيدة، ومشاركتها مع أحبابهم في ظل الظروف التي يمر بها العالم إثر جائحة كورونا، مؤكداً أن فريق الأزمات والكوارث المحلي وبالتعاون مع جميع الشركاء لا يدخر جهداً في المحافظة على سلامة كافة فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، في حين يبقى تعاون المجتمع والتزامه هو العامل الرئيس في دعم نجاح جهود مكافحة فيروس كورونا.