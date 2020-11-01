شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: على الجميع الإبلاغ عن المراكز التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، الجميع للإبلاغ عن المراكز التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأضاف “متحدث الصحة” خلال المؤتمر الصحفي حول آخر مستجدات الفيروس أن الأوضاع في المملكة مطمئنة، لافتاً إلى أن التقارب وعدم لبس الكمامات وعدم تعقيم الأيدي عوامل أدت إلى تفشي كورونا في العالم.

وأشار إلى أن تعرض عدد من دول العالم لموجة ثانية من فيروس كورونا بسبب عدم تقيد المجتمعات بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشدد أن فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ يواصل نشاطه وانتشاره، في العالم.

وقال إن الحالات الحرجة والوفيات بسبب كورونا في تراجع ملحوظ بالمملكة، منوهاً بأنه في ظل الوضع الحالي لكورونا ليس هناك حاجة لفرض منع تجول.

ولفت إلى أنه إذا تم رصد تسارع في نمو الحالات بعدوى “كورونا” في إحدى المناطق أو بؤرة جغرافية وفترة زمنية محددة ، فسيتم تطبيق إجراءات أعلى للسيطرة ومنع انتشار الفيروس.