شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تجديد «رخصة القيادة» للوافد بعد انتهاء إقامته؟.. «المرور» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

ورد سؤال لحساب المرور السعودي على تويتر بشأن مدى إمكانية تجديد رخصة القيادة بعد انتهاء الإقامة .

وأفاد “المرور” بأنه فيما يتعلق بالمقيمين الوافدين، فإنه لا يمكن تجديد رخصة القيادة بعد انتهاء الإقامة، إذ يلزم أن تكون سارية لإتمام إجراءات تجديد الرخصة.

ويستمر “المرور” عبر حسابه بتويتر في توضيح الآلية المتبعة لتجديد رخصة القيادة.

وتتمثل الخطوات في سداد الرسوم والمخالفات، وإجراء الفحص الطبي، موضحا أنه يمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص بمالك المركبة في بوابة “أبشر”.

جدير بالذكر ، أنه يمكن طلب إيصال كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة أبشر وسيتم إيصالها في حال كان لدى الشخص عنوان وطني “واصل” .