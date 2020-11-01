رئيس أركان الجيش المصري: طفرة نوعية في علاقاتنا العسكرية مع السودان

وقال رئيس أركان الجيش المصري، محمد فريد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني: "خلال الفترة المقبلة ستشهد العلاقات العسكرية بين البلدين طفرة نوعية".

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فيما صرح رئيس الأركان السوداني، محمد عثمان الحسين، أنه تم خلال الزيارة "التطرق إلى كل المطلوب من أجل تطوير العلاقة المتجذرة بين السودان ومصر"، مشيرًا إلى مناقشة "كل محاور التعاون العسكري وتطوير العلاقة بين القوات المسلحة في مصر والسودان".

وتابع الحسين: "توصلنا لنتائج مذهلة من زيارة الوفد المصري ستخلق توافق وتنسيق كامل بين قوات البلدين".

ويوم أمس السبت، وصل رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد، إلى العاصمة السودانية الخرطوم فى زيارة رسمية، يتم خلالها تناول العلاقات العسكرية والأمنية بين البلدين.