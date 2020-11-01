شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 49.1% من التونسيين يرون فيروس كورونا "مؤامرة دولية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة أجرتها جريدة "الشروق" التونسية، بالتعاون مع المعهد الدولي لدراسات الرأي العام، أن 49.1% من التونسيين يعتقدون أن انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في تونس نتيجة مؤامرة دولية.
وأوضحت جريدة "الشروق" الأوسع انتشارًا بتونس - في عددها الصادر اليوم /الأحد/ - أن 48.1 % من المستجوَبين، يرون أن ظهور الفيروس كان ناجمًا عن خصوصية نمط الاستهلاك الغذائي لدى الصينيين.
وفيما يخص مكانة تونس في السياق "التآمرى" الذي يؤمن به البعض، بينت الدراسة أن 60.3% من التونسيين يعتقدون أن السياسات الداخلية للبلاد مسطرة مسبقًا من قبل الدول الكبرى وأن هذه الدول تتولى التخطيط والسيطرة على الدول الأخرى، وهي نفسها التي تصنع الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: 49.1% من التونسيين يرون فيروس كورونا "مؤامرة دولية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.