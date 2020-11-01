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شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تطلق خدمة جديدة لتسهيل التقاضي الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلنت وزارة العدل اليوم الأحد عن خدمات جديدة عبر بوابة ” ناجز ” فيما يتعلق بالتقاضي الإلكتروني .
وأكدت الوزارة أنه يمكن للمستفيد الدخول مباشرةً للجلسة المرئية عن بُعد عبر بوابة ناجز دون الحاجة لإنتظار وصول رابط الجلسة عبر الرسالة الناصية SMS ، وذلك عبر الرابط التالي منهنـا.
ويمكن من خلال هذا الرابط الإطلاع على طريقة انعقاد الجلسة ، والجلسات ، والطلبات ، والدعاوى ، والقرارات ، وكذلك الحكام .
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