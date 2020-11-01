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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس كورونا يتفشى بصورة أسرع وأسوأ من توقعات العلماء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أظهرت أوراق بحثية صدرت الجمعة في المملكة المتحدة أن تفشي فيروس كورونا يتخذ مسارا أكثر حدة من أسوأ سيناريو تتوقعه الحكومة والعلماء، مما يضيف إلى الأدلة المتزايدة على أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من انتقال العدوى، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة .
وشهد شهرا سبتمبر وأكتوبر صورة متدهورة حيث تطابقت أعداد الحالات ومعدل نقل المرضى للمستشفيات أكثر التوقعات تشاؤما التي قدمتها المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطوارئ ثم تجاوزتها ، وهي اللجنة التي وجهت قرارات رئيس الوزراء بوريس جونسون منذ بدء تفشي المرض في أواخر يناير.
وخلصت المجموعة الفرعية للجنة التي تتعامل مع مكافحة الجائحة في إحدى الأوراق: "في إنجلترا، نتجاوز عدد الإصابات وحالات النقل للمستشفيات (المتوقعة) في أسوأ سيناريو معقول" لفصل الشتاء.
وأضافت المجموعة: "إن عدد الوفيات اليومية يتماشى الآن مع المستويات الموجودة في أسوأ سيناريو معقول ومن المؤكد تقريبا أن تتجاوز (الوفيات) هذا في غضون الأسبوعين المقبلين".
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