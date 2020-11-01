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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اسم خطيب المسجد الحرام المكي الشيخ عبدالرحمن السديس يتصدر موقع "تويتر" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تصدَّر اسم خطيب المسجد الحرام المكي الشيخ عبدالرحمن السديس موقع "تويتر"، بعد إدانته الإساءة للنبي محمد، خلال خطبة الجمعة امس
وقال السديس: "في خطبة امس باسم مليار وثمانمائة مليون مسلم ندين ونستنكر بأشد العبارات التطاول على مقامات النبوات والرسالات، ولا سيما خاتمهم نبي الهدى والرحمة محمد".
وأدانت هيئة كبار العلماء السعودية، الخميس، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، ونتج عنه مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.
وأوضحت هيئة كبار العلماء السعودية في بيان لها، الخميس، أن الإرهاب مدان أيا كان مصدره وتحت أي ذريعة.
وأكدت أن واجب العقلاء أن يتنادوا إلى ما يبث روح التسامح والتعاون البناء في العالم، التي تبنى على مفاهيم البر والإحسان والخير والكرامة الإنسانية، ونبذ الممارسات التي تؤدي إلى الكراهية والعنف والتطرف.
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