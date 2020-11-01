مجلس الوزراء الإماراتي يقر الميزانية العامة للاتحاد لعام 2021

وغرد حاكم دبي، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله الميزانية العامة للاتحاد 2021 بمصروفات تقديرية 58 مليار درهم .. مشاريعنا الوطنية الحيوية ستبقى مستمرة في 2021 .. وأولويات التنمية ستبقى أولوية".
وتابع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة أخرى: "دولة الإمارات ستكون ضمن الأسرع تعافيا في 2021 بإذن الله ..الحكومة تعاملت مع ميزانية 2020 بكل كفاءة .. ولديها كافة الأدوات لمواصلة كفاءتها المالية والتنفيذية في 2021 .. والذي سيكون عاما أفضل إنجازا وأكثر كفاءة بإذن الله".
كما صادق رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، على 6 اتفاقيات دولية اقتصادية مع 6 دول جديدة في القارة الأفريقية، مؤكدا أن "علاقة الإمارات مع القارة السمراء في تصاعد مستمر، والإمارات ضمن المستثمرين الأكبر عالميا في مسيرتها الاقتصادية".
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