الرئاسة الجزائرية تكشفت تطورات صحة تبون

وقال عبد الحفيظ علاهم، المستشار الخاص للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن "صحة الرئيس الرئيس جيدة"، في رد على استفسارات الصحفيين.
ونُقل رئيس الجمهورية الجزائري إلى ألمانيا قبل أيام لإجراء فحوصات طبية، وذلك بعد وقت قصير من نقله لمستشفى عسكري داخل البلاد. وقالت الرئاسة حينها إنه "بعد خضوع رئيس الجمهورية لفحوص طبية معمقة في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة، يؤكد الفريق الطبي تفاؤله بنتائج الفحوصات.
ويصوت الجزائريون اليوم على التعديل الدستوري الأول منذ 25 عاما، وذلك بالتزامن مع ذكرى انطلاق الثورة الجزائرية عام 1954 التي أدت إلى استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي عام 1962، ويأتي الاستفتاء تحت شعار "نوفمبر 1954: التحرير... نوفمبر 2020: التغيير".
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