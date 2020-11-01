"مكافحة الفساد" السعودية ترد على تورط أحد موظفيها بالفساد

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وأفادت صحيفة "عكاظ"، مساء أمس السبت، بأن تصريح الحسين يأتي عقب إعلان الهيئة تورط أحد منسوبيها بقضية فساد، مؤكدا أن هذه القضية هي أول قضية داخل الهيئة، وأن العقوبة على المتورطين في قضايا الفساد تقررها المحكمة المختصة.
وأشار الحسين إلى أن الجرائم التي تتصل بالوظيفة العامة تُطبق فيها العقوبة بالحد الأقصى، وأن الموظفين المتورطين في قضايا الفساد سيتم فصلهم من وظائفهم فور صدور حكم نهائي بثبوت تورطهم في قضية فساد، كون ذلك إخلالا بالأمانة.
يذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية نشرت، مساء أول أمس الجمعة، بيانا كشفت فيه تورط أحد منسوبيها ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات ومواطن، بقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه المواطن وموظف البلدية بهدف حفظها نتيجة لرجاء وتوصية.
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