"تطور كبير"... بيان سعودي بشأن تطبيق ينجز قائمة طويلة من المهام للسعوديين

وأشارت الوزراة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن السعوديين كلهم يمكنهم حاليا الدخول إلى روابط جلسات التقاضي الإلكتروني مباشرة عبر تطبيق "ناجز" ولن يحتاج المتقاضي الانتظار لحين إرسال رابط الجلسة له.

© REUTERS / SAUDI MINISTRY OF MEDIA

وأوضحت أن تطبيق "ناجز" سيكون متوافق للعمل على الهواتف الذكية العاملة بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وكانت السعودية قد أتاحت منذ فترة منظومة التقاضي الإلكتروني، والذي يتم من خلاله إرسالة رسالة نصية إلى الهاتف الخاص بالمتقاي يتضمن رابطا لجلسة التقاضي الخاصة به.

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ولكن وزارة العدل، قالت إنه تم تحديث تطبيق "ناجز" بحيث تكون موجود عليها كل روابط الجلسات، سواء كانت بالحضول داخل المحكمة أو عن بعد.

وستمكن الشخص من الإطلاع على أي دعاوى أو جلسات أو قرارات أو طلبات أو أحكام مرتبطة باسمه أو بأي من موكليه إذا كان محامي.

وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في تطوير خِدْماتها العدلية الإلكترونية ورفع كفاءتها وجودتها، وتبسيط إجراءات التقاضي الإلكتروني على المستفيدين، ومراجعة الخدمة وتحسينها بشكل مستمر، بناءً على ما قد يظهر من صعوبات لأطراف العملية القضائية.