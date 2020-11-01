إسرائيل تبدأ التجارب السريرية للقاح جديد ضد كورونا

وكتب على "تويتر"، اليوم الأحد: "بشرى سارة لمواطنينا تمهيدا للقضاء على فيروس كورونا".
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ولفت إلى أن اللقاح الجديد "طوره معهد البحوث البيولوجية الإسرائيلي وتلقاه صباح اليوم المتطوعان الأولان اللذان يشاركان في هذه التجارب التي ستستمر عدة أشهر".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إسرائيل تمضي قدما في مجال اللقاحات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد".
وتابع: "معهد البحوث البيولوجية الإسرائيلي يتقدم في مرحلة التجارب للقاح الكورونا"، مضيفا: "أتمنى النجاح لعلمائنا".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، سجلت إسرائيل أرقاما قياسية في معدل الإصابات تجاوزت 9 آلاف إصابة يوميا، قبل هبوط منحنى إصابات ووفيات كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وكشف استطلاع رأي، الشهر الماضي، أن 24 في المئة من الإسرائيليين يثقون في قدرة سلطات بلادهم على مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتجاوز إجمالي مصابي كورونا في إسرائيل 300 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية.
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