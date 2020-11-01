شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة بجنوب الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عشرات من الفلسطينيين اليوم/ الأحد/ بحالات اختناق؛ جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع بلدة دورا جنوب الخليل، ما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق، بينهم نساء وأطفال.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت منطقة حنينة وقرية الطبقة جنوب دورا، وشنت حملة دهم واسعة، طالت عددا من منازل المواطنين وأراضيهم الزراعية، كما تم اعتقال أسير محرر بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته.



وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من منازل الفلسطينيين في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، كما تم اعتقال ثلاثة مواطنين من رام الله عقب دهم منازلهم وتفتيشها.