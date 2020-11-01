شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة قائد القوات الخاصة الليبية التابعة للجيش الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏أعلنت وسائل إعلام ليبية، وفاة اللواء ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة التابعة لقوات الجيش الوطني الليبى، متأثراً بوعكة صحية ألمت به صباح اليوم.

"الفهد الأسمر" و"أسد الصاعقة"، ألقاب تميز بها اللواء ونيس المبروك بوخمادة، خاصة بعد انتصاراته الكبيرة على الإرهابيين المدعومين من قطر وتركيا في بنغازي ودرنة.

بوخمادة هو قائد القوات الخاصة الليبية، ويعد أحد أبرز أعمدة الجيش الوطني، الذين أخذوا على عاتقهم تحرير كافة الأراضي الليبية من الإرهابيين المدعومين من إمارة قطر وتركيا.

قاد اللواء بوخمادة جهودا كبيرة في توحيد كتائب القوات الخاصة (الصاعقة)، تحت راية الجيش الوطني الليبي، عقب إطلاق عملية الكرامة عام 2014، ويعرف في الوسط العسكري، وخاصة بين قوات الصاعقة، بـ"الفهد الأسمر" و"أسد الصاعقة"، لدوره البارز في قيادة القوات الخاصة الليبية في المعارك التي شنها الجيش الوطني ضد الإرهابيين المدعومين من قطر وتركيا منذ عام 2014 وحتى الآن، في مدن درنة وبنغازي.

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وتأسست القوات الخاصة الليبية عام 1970، في مدينة بنغازى، وتم تأسيس مدرسة الصاعقة والمظلات وبدأت في إعداد كوادر القوات الخاصة الأولى، ومنهم بوخمادة.

خاض بوخمادة مع ضباط وجنود قواته الخاصة في يوم 16 مايو 2014، اشتباكات قوية مع المليشيات المسلحة الإرهابية المدعومة من قطر، وأبرزها مليشيا "أنصار الشريعة" وميليشيا "17 فبراير"، حيث شنت تلك المليشيات الإرهابية عمليات مسلحة واغتيالات في مدينة بنغازي، مما أدى إلى ضرورة الخلاص منها وتحرير المدينة.