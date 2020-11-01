شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم الكويتى يوقف صرف المخصصات المالية لطلبة البعثات.. إعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف وزير التربية وزير التعليم العالى الكويتى سعود الحربى، صرف المخصصات الشهرية والبدلات السنوية ومخصصات ما قبل السفر، ما عدا الرسوم الدراسية للطلبة الدارسين بنظام التعليم عن بعد الذين لم يلتحقوا بمقار ابتعاثهم خارج البلاد، وجاء الوقف مؤقتا، وفقا للقرار الوزاري رقم «139/2020» بشأن طلبة البعثات والمنح الدراسين خارج البلاد للعام الدراسي 2020/2021.

وجاء في المادة الأولى للقرار بحسب" القبس" أن تصرف المخصصات الشهرية بواقع 200 دينار للطالب الأعزب و350 دينارا للطالب المتزوج لطلبة البعثات والمنح الدراسية المبتعثين خارج الكويت والموجودين حاليا داخل الكويت اعتبارا من الفصل الدراسي الاول 2020/2021 أو ما يعادله بالأنظمة الدراسية الأخرى وذلك للفئات التالية: 1- طلبة البعثات والمنح الدراسية المستجدين

2- الطلبة الذين صدر بشأنهم قرار استكمال مرحلة الماجستير خارج مقر بعثة البكالوريوس

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3- الطلبة الذين تم نقل مقر ابتعاثهم بدءا من العام الدراسي 2020/2021 ويجوز للجنة البعثات النظر في حالات بعض الطلبة والموافقة على منحهم المخصصات المالية المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 58 المؤرخ 16/6/ 2014 وذلك لكل حالة على حدة وفي ضوء المبررات التي يقدمها الطالبا ويتم عرضها على اللجنة.

ونصت المادة الثانية على إيقاف العمل مؤقتا بالقواعد المالية الواردة في لائحة البعثات الدراسية «ما عدا الرسوم الدراسية» وإيقاف صرف المخصصات الشهرية والبدلات السنوية ومخصصات ما قبل السفر الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 58 الصادر بتاريخ 16/6/2014 وذلك فيما يتعلق بالطلبة الدارسين بنظام التعليم عن بعد الذين لم يلتحقوا بمقار ابتعاثهم وذلك للفئات المحددة بالمادة الاولى من القرار.

وجاء في المادة الثالثة أن تؤخذ المخصصات الشهرية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار حكم الراتب فتصرف وفقا لعدد الأيام ويتم إعادة صرف المخصصات الشهرية والبدلات السنوية الواردة في القرار الوزاري رقم 58 المؤرخ 16/6/2014 بعد التحاق الطلبة بمقر ابتعاثهم في الخارج، ونصت المادة الرابعة «أن تسري أحكام القرر على الفئات المحددة بالمادة الأولى وللعام الدراسي 2020/2021 فقط».

