حرم الرئيس الجزائرى تصوت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية نيابة عنه

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت حرم الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بالتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية نيابة عن الرئيس تبون بموجب توكيل رسمي، وقد أدلت حرم الرئيس تبون، بصوتها وصوته في مدرسة أحمد عروة بمنطقة بوشاوي بالجزائر العاصمة.

يخضع الرئيس تبون حاليا لفحوصات طبية معمقة في أحد المستشفيات الألمانية، فيما أعلنت الرئاسة الجزائرية أن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق، وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت الأربعاء الماضي نقل الرئيس تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معمقة بناء على توصية الطاقم الطبي.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية يوم الثلاثاء الماضي عن نقل الرئيس تبون إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالجزائر العاصمة، وذلك بعد أن أعلنت الرئاسة الجزائرية يوم 24 أكتوبر الماضي أن الرئيس تبون سيخضع إلى حجر صحي طوعي لمدة 5 أيام بعد اكتشاف إصابة عدد من مسؤولي الرئاسة الجزائرية والحكومة بفيروس كورونا.