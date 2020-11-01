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الداخلية الكويتية تعلن القبض على شخص نشر مقاطع خادشة عبر مواقع التواصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعنلت الإدراة العامة لمكافحة الجرائم الالكترونية بالكويت عن ضبط صاحب حساب قام بنشر مقاطع مخالفة للاداب العامة وخادشة للحياء، وقالت الإداره أنه بعد البحث والتحري عن صاحب الحساب تم تحديد هويته وباستدعاء المتهم والتحقيق معه أقر بأن الحساب يعود له وهو من قام بنشر الصور ومقاطع الفيديو، بحسب "القبس".

وجرى حجز المتهم لدى الإدارة لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق. وأكدت أن إدارة الجرائم الالكترونية تقوم برصد ومتابعة أي امور تخالف الآداب العامة والقوانين المنظمه على وسائل التواصل الاجتماعي ولا تتهاون مع من يسيء استخدامها.

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