شكرا لقرائتكم خبر عن فريق إسعاف من السعوديات .. مستشفى بالرياض يوظف مسعفات لأول مرة فى المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الأولى بالممكلة العربية السعودية وظف أحد المستشفيات الكبرى بالرياض مسعفات سعوديات كأول فريق إسعافي نسائي ميداني متخصص في أقسام الطوارئ؛ حيث سيعملن بجانب فريق التدخل السريع لتقديم الخدمات الإسعافية للحالات الطارئة ونقل المرضى عبر سيارات الإسعاف على مدار الساعة؛ وذلك تحت إشراف مركز القيادة والتحكم لأقسام الطوارئ بالمجموعة.

وتعد هذه الخطوة المرة الأولى التي يقوم مقدم خدمة رعاية صحية بتوظيف فريق متخصص ومتكامل من المسعفات السعوديات، والقيام بهذه المهام الوظيفية مجتمعة للتعامل مع الحالات المرضية وتقديم أفضل رعاية طبية، مع مراعاة أعلى معايير السلامة. وفق سبق.

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وتأتي خطوة توظيف المسعفات في إطار توجه المجموعة لتطوير الخدمات الطبية وتنفيذًا للخطط الاستراتيجية للارتقاء بكافة جوانبها ومستوياتها، وتماشيًّا مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030، بشأن تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وتوظيفها، وتقديم الدعم اللا محدود لها كشريك هام في العمل الطبي، ودعمًا لهذا التخصص الذي تتزايد أهميته يومًا بعد يوم.

وإتاحة فرص التوظيف للخريجات وتأهيلهن من أجل تقديم خدمات طبية على مستوى عالٍ من الجودة على مدار الساعة؛ حيث تميزت أقسام الطوارئ بمبادراتها النوعية التي دائمًا تفتح آفاقًا جديدة في مجال تطوير طب الطوارئ بالمملكة وتعزيز استخدام الطب الاتصالي المقرون بالذكاء الاصطناعي، وتطبيق أحدث التقنيات العلاجية والتداخلية والاستفادة من الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم، وتطبيق حلول تقنية تسهم في الوصول لأرقى وأحدث مستويات الرعاية الصحية.

وأطلق القطاع الصحى فى الممكلة مؤخرًا العديد من الخدمات النوعية التي من أبرزها خدمة التعامل الفوري مع الجلطات الدماغية باستخدام الذكاء الاصطناعي للاستفادة من كل دقيقة في إنقاذ حياة المريض، وتقديم العلاج اللازم له. وتخصيص فرق طبية للتدخل السريع للحالات الطارئة بالمنزل.