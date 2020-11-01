تونس تسجل 31 وفاة و1302 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة التونسية صباح اليوم /الأحد/ 31 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال 24 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1348 حالة. وأضافت الوزارة - في بيان اليوم حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1302 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 61 ألفًا و115 مصابًا.

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