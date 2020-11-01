شكرا لقرائتكم خبر عن ما حُكم ارتداء المُحرِم للكمامة الطبية؟.. العلامة «الفوزان» يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى حُكم ارتداء المحرم للكمامة الطبية.
وقال الشيخ الفوزان في مقطع نشرته الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، إنه لا مانع من ارتداء المحرم الكمامة الطبية، ووضعها على أنفه.
وأضاف أن الممنوع للمحرم الذكر تغطية الرأس “ولا تخمروا رأسه” فالممنوع هو تغطية الرأس، أما تغطية الوجه أو الفم أو الأنف فلا مانع من ذلك.
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