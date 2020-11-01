شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان «مكة»: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة حتى الـ9 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات اضم، والطائف، وميسان، والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبهانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.