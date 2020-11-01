رجل أعمال مصري يرد على اتهامه بعداء الإسلام وحقده من أردوغان

ونشر أحد المغردين تغريدة قال فيها: "نجيب ساويرس صاحب قناة القاهرة و الناس، والتي كانت تضم إعلامين أمثال (إبراهيم عيسى-إسلام البحيري-توني خليفة) ما كان يشغلهم سوى الإسلام والمسلمين"، وتابع قائلا: "اعتقد أن نجيب ساويرس لا يقل عن ماكرون في عدائه للإسلام والمسلمين، وحقده الواضح من أردوغان يبين مدى كرهه لفكرة الرئيس المسلم".

ورد ساويرس على هذا الاتهام بالقول، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : " كذاب أو جاهل، القناة ملك طارق نور، والاتهام غير صحيح"، حسب تعبيره.

​وكان ساويرس، أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام بعد تغريدة كتبها باللغة الإنجليزية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكتب ساويرس على صفحته الرسمية بـ"تويتر": "حان وقت التخلص من أردوغان" دون تقديم أي تفاصيل إضافية، لتنال التغريدة نحو 3.5 ألف تفاعل بعد أقل من 24 ساعة على نشرها.

وتأتي تغريدة ساويرس في الوقت الذي تواجه فيه تركيا توترات مع فرنسا بسبب التبادل المستمر للاتهامات مع بين أردوغان ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول قضية الرسوم المسيئة للنبي محمد ودعوات أردوغان لمقاطعة المنتجات الفرنسية.