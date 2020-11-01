شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية: افتتاح جامعة الملك سلمان بمصر يعزز مسيرة التقدم عربيا ودوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة " البلاد" السعودية أن افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، يأتي في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتنمية شبه جزيرة سيناء وتقديراً لدوره في تعزيز مسيرة العلم والتنمية والتقدم محليًا وعربيًا ودوليًا، خاصة وأن علاقات البلدين تتميز بالقوة والاستمرارية.



وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الأحد/ تحت عنوان "قيادة حكيمة" - أن علاقات المملكة بعالمها العربي تميزت طوال مسيرتها وحتى هذا العهد بقيادة خادم الحرمين الشريفين، بالحرص على تعزيز وحدة الصف العربي وتبادل المنافع والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل، والسعي لما فيه مصلحة شعوبه بعيداً عن كل ما يعكر صفوه ويهدد أمنه وسلامته.



وأوضحت أن جامعة الملك سلمان الدولية تصنف ضمن الجامعات الذكية، التي تركز على التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتحقيق الجودة والتميز والارتقاء وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مما سيكون له أبلغ الأثر في تعزيز جسور التعاون والتواصل وتجسيداً للمواقف المشرفة للمملكة.