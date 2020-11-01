شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج "فرشاة أسنان" من معدة فتاة بمكة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق طبي بأحد مستشفيات مكة المكرمة من استخراج فرشاة أسنان من معدة فتاة تبلغ من العمر 20عاما بالمنظار دون تدخل جراحي. وفق سبق.

وتوضح تفاصيل القصة أن الفتاة قد حضرت إلى طوارئ المستشفى نتيجة ابتلاعها فرشاة أسنان، في أثناء عملية تنظيف الأسنان، ووصفت عندما كانت تفرش أسنانها وتنظف لسانها حاولت استخراجها بيدها من حلقها ولكن بالخطأ دفعتها.

وتمّت مناظرة الحالة وعملت لها أشعة سينية، والتي لم تظهر أي علامات ومن ثم تم عمل الأشعة المقطعية التي أثبتت وجود جسم غريب (فرشاة أسنان) داخل تجويف المعدة، وفوراً أدخلت المريضة إلى غرفة العمليات على أثر ماتبين للمستشفى أنها حينما كانت تحاول استخراجها بيدها من حلقها دفعتها للمريء ونزلت بالمعدة.

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وتم تجهيز المريضة وعمل منظار للمعدة بوساطة أخصائي الجهاز الهضمي والمناظير الدكتور حمد فوزي، ومساعدة الطاقم التمريضي المكوّن من الممرض سعود الدعجاني والممرضة شارا اسجالي.

وتمكن الفريق الطبي من استخراج فرشاة الأسنان الموجودة بالمعدة عن طريق المعدات الخاصة المتقدمة بقسم المناظير بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة والتي جنّبت المريضة فتح المعدة وعمل جراحة.

من جانبه، أوضح المساعد للخدمات الطبية بالمستشفى بمكة المكرمة الدكتور مطلق المالكي، أن العملية تمت خلال 20 دقيقة، كما أن المريضة الآن تحت الملاحظة وهي بصحة جيدة.