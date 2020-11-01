شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثالثة للعمرة.. السعودية تستقبل اليوم المعتمرين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن أقصى المعايير والبروتوكولات الصحية لسلامة ضيوف الرحمن، تنطلق، اليوم الأحد، المرحلة الثالثة لأداء العمرة للقادمين من خارج السعودية، وأعلنت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهوزيتها ببدء المرحلة الثالثة من العمرة.وفق سبق

وسيتم خلال هذه المرحلة السماح بأداء العمرة والصلاة في الحرمين، للقادمين من الخارج إضافة للمواطنين، وذلك بعد رفع الطاقة الاستيعابية إلى 20 ألف معتمر يومياً و60 ألف مصلّ.

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وشهدت المرحلة الأولى التي انطلقت منتصف شهر صفر 1442هـ السماح لـ(6) آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية، بنسبة بلغت (30)% من الطاقة الاستيعابية. وأعقبها المرحلة الثانية التي تمكّن خلالها (40) ألف مُصَلٍّ من أداء الصلاة في الحرم المكي، و(15) ألف معتمر في اليوم؛ بما يمثل (75)% من إجمالي الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي، كما تم السماح بزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وفي وقت سابق اليوم قام عدد من قيادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بجولة تفقدية؛ للاطلاع على مدى سلاسة حركة حشود المعتمرين في جنبات المسجد الحرام والإشراف على سير منظومة الخدمات الميدانية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي كثّفتها الرئاسة بالتزامن مع بداية المرحلة الثالثة لموسم العمرة.

واطلع مسؤولو الرئاسة على مدى مواءمة منظومة الخدمات الميدانية داخل المسجد الحرام للخطط التنظيمية والصحية ومتطلبات رفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة ١٠٠٪ وأكدوا على المشرفين في الميدان أهمية العمل المستمر، وبذل المزيد من الجهود في خدمة الحرمين الشريفين.