شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» تصرف معاشات شهر نوفمبر لـ«المتقاعدين» والمستفيدين من دعم «ساند» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، عن صرف معاشات شهر نوفمبر لأصحاب المعاشات التقاعدية. وأوضحت المؤسسة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” صرف «دعم ساند» للمستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التأمينات» تصرف معاشات شهر نوفمبر لـ«المتقاعدين» والمستفيدين من دعم «ساند» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.