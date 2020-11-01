شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تعتزم إطلاق هاتفها الجديد Galaxy W21 5G في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت شركة الهواتف الكورية “سامسونج”، عن موعد إطلاق أحدث هاتف ذكي قابل للطي يسمىGalaxy W21 5G، وهو هاتف رائد ذو مظهر مألوف.

ومن المقرر وصول الهاتف الجديد إلى الصين الأربعاء المقبل 4 نوفمبر، لكن التقارير الأولية والقوائم تكشف أنه سيكون مطابقا لهاتفGalaxy Z Fold2 5G.

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وكانت شركة سامسونج قد أطلقت هاتفGalaxy Z Fold2في السوق الصيني خلال سبتمبر الماضي، واليوم تستعد الشركة لإطلاق هاتفGalaxy W21 5Gحصرياً في شركةTelecomفي الصين.

ومن المرجح أن يكون الاختلاف الرئيسي الوحيد بينW21 5GوGalaxy Z Fold2 5Gهو لون المفصلة واللوحة الخلفية أكثر لمعانا، فظهر هاتف“ W21 5G “في قاعدة بيانات هيئة الاتصالات الصينية المعروفة اختصارا باسمTENAAباللون الذهبي، كما يرتكز التغيير الرئيسي في تصميمGalaxy W21 5Gفي شعارChina Telecomالذي يظهر بوضوح.

ويجرى حالياً بيع هاتفGalaxy Z Fold 2 (5G)في الصين بسعر يصل إلى أكثر من 2500 دولار، وهناك احتمال أن تكلف النسخة الراقية من هذا الجهاز 2.988 دولار أمريكي، وسيتعين علينا الانتظار حتى نهاية هذا الأسبوع لمعرفة كافة التفاصيل.