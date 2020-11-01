الإمارات... انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال نوفمبر

وأفاد تقرير مناخي للمركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى ينخفض في نوفمبر بمقدار 4-6 درجات عما كانت عليه خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

فيما تشير التوقعات لشهر نوفمبر الجاري أن معدل سقوط الأمطار خلاله سوف تكون أقل من المعدل بقليل، رغم احتمالية تكون السحب وسقوط بعض الأمطار بسبب عبور بعض المنخفضات الجوية المنطقة مصحوبة بكتل هوائية باردة في طبقات الجو العليا.

وتسود الرياح الجنوبية الشرقية خلال شهر نوفمبر في الصباح، تتحول أثناء النهار إلى غربية - شمالية غربية، وقد تنشط سرعة الرياح في بعض أيام.

وأشارت الإحصائيات المناخية والسجلات التاريخية أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 24 و25 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين 29 و31 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 19 و21 درجة مئوية.

كما تزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف كما تشير التوقعات أيضا أن معدل درجات الحرارة خلال الشهر الجاري سوف تكون حول المعدل او أعلى بقليل.