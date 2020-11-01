قادة الإمارات يوجهون رسالة إلى الرئيس الجزائري

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، "بعث الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة اليوم الوطني لبلاده".

كما "بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس عبد المجيد تبون".

​ويصوت الجزائريون اليوم على التعديل الدستوري الأول منذ 25 عاما، وذلك بالتزامن مع ذكرى انطلاق الثورة الجزائرية عام 1954 التي أدت إلى استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي عام 1962، ويأتي الاستفتاء تحت شعار "نوفمبر 1954: التحرير... نوفمبر 2020: التغيير".

ويجري الاستفتاء في غياب الرئيس البالغ 74 عاما، بعدما نقل إلى ألمانيا مساء الأربعاء الماضي، لإجراء "فحوص طبية" بعد الاشتباه في إصابة أشخاص من محيطه بفيروس كورونا المستجدّ.