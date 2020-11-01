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ودُعي قرابة 25 مليون جزائري للتصويت على تعديل دستوري يفترض أن يؤسس لـ"جزائر جديدة"، ولدعم مطلق لمبادرة الرئيس عبد المجيد تبون الساعي إلى طي صفحة حراك عارض انتخابات جاءت به.
ويجري الاستفتاء في غياب الرئيس البالغ 74 عاما، بعدما نقل إلى ألمانيا مساء الأربعاء الماضي، لإجراء "فحوص طبية" بعد الاشتباه في إصابة أشخاص من محيطه بفيروس كورونا المستجدّ.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الجزائري يوجهه رسالة إلى الشعب قبل ساعات من التصويت على الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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