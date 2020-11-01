شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. هطول أمطار بالسعودية والعظمى بالكويت 34 وسلطنة عمان 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول لخليج حالة طقس متباينة من درجات الحرارة اليوم، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية، وفى الامارات الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وفى البحرين وجود ضباب خفيف، والعظمى فى الكويت 34 أما فى سلطنة عمان الكبرى 32.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق( تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ،المدينة المنورة ،جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ).

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 16-38 كم ساعة تصل سرعتها الى 45كم ساعة على الجزء الجنوبى ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبى ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج جنوباً ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 10-30كم ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.. وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم س أحياناً.

وأوضح المركز -فى بيانه اليومي- ان الموج فى الخليج العربى سيكون خفيفاً إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 13:19 و المد الثانى عند 02:05 والجزر الأول عند الساعة 19:47 و الجزر الثانى عند الساعة 07:18 ..وفى بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 21:09 و المد الثانى عند الساعة 53:22 والجزر الاول عند الساعة 00:16 والجزر الثانى عند الساعة 18:07.

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 34 20 85 20 دبــى 34 20 85 15 الشارقة 35 18 85 15 عجمان 32 22 90 20 أم القيوين 31 17 90 20 رأس الخيمة 30 18 85 20 الفجيرة 32 20 50 15 العين 35 19 35 15 ليوا 34 19 95 25 الرويس 32 20 90 30 السلع 32 19 85 30 دلما 31 25 65 25 طنب الكبرى 32 25 60 30 طنب الصغرى 32 25 60 30 أبو موسى 32 25 60 30

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم فى مملكة البحرين سيكون مصاحبا لوجود ضباب خفيف فى بعض المناطق فى البداية ثم يتحول إلى معتدل بوجه عام.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار.

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ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة العظمى: 33 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 90% والصغرى 20%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 34 °ﻡ

نهارًا

تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا و مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم ساعة .

ليلًا

معتدل و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

سلطنة عمان

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 32°م وهى مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 17°م وهى مشابهة لليلة أمس.