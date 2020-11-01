شكرا لقرائتكم خبر عن وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية.. معتمرو الخارج يؤدون أول صلاة بالمسجد الحرام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أدى آلاف المعتمرين من بينهم معتمري الخارج، اليوم الأحد صلاة الفجر بالمسجد الحرام تزامناً مع انطلاق المرحلة الثالثة لعودة العمرة، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وانطلقت المرحلة الثالثة من مراحل السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها بداية من الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قد أعلن في وقت سابق أنه تقرر السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، على 4 مراحل، بداية من الأحد 4 أكتوبر 2020، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

وأوضح المصدر أنه تقرر إعادة السماح بأداء العمرة ودخول المسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشكل تدريجي وفق المراحل الآتية:

المرحلة الأولى: السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة بداية من الأحد 4 أكتوبر 2020، وذلك بنسبة 30 بالمائة (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

المرحلة الثانية: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة بداية من الأحد 18 أكتوبر 2020، وذلك بنسبة 75 بالمائة (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍّ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 75 بالمائة كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.

المرحلة الثالثة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها بداية من الأحد 1 نوفمبر

المرحلة الرابعة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.