شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح أفضل أنواع «الأسبرين» لعلاج الجلطات بشكل سريع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكد الدكتور خالد النمر ، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين ، أن أفضل أنواع الأسبرين لعلاج الجلطات بشكل سريع هو الأسبرين غير المغلف، مبيناً أنه يصل إلى قمة تركيزه في أقل من 20 دقيقة.

وقال النمر: إن الجرعة التي تُعطى أثناء حدوث جلطة القلب هي 300 ملغ أسبرين غير مغلف، أو ما بين 162 إلى 325 جم، مبيناً أن النوع الأفضل هو الذي يُطحن بالأسنان chewable.

وأشار إلى أن الأسبرين المغلف يصل إلى قمة تركيزه في الدم بعد 3 ساعات إلى 4 ساعات من بلعه.