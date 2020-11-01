شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عمليات التصويت على استفتاء الدستور الجزائرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الناخبون الجزائريون اليوم التصويت على مستوى مكاتب الاقتراع المتنقلة فى المناطق النائية بمحافظات الجنوب الجزائرى، وذلك طبقا لقانون الانتخابات القاضى بتقديم التصويت فيها قانونيا بـ 24 ساعة من الاستشارة الشعبية حول مشروع تعديل الدستور، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وقالت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات فى بيان، أن عملية الاستفتاء تجرى فى ظروف عادية وفى ظل احترام للبروتوكول الصحى المعد لهذا الحدث.