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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شركة صينية تزيح أبل من سوق الهواتف.. السبب آيفون 12

الأحد 1 نوفمبر 2020

الخليج 365

فجرت شركة شاومي الصينية مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن تمكنت من إزاحة شركة أبل الأمريكية من الترتيب الثالث بمبيعات الهواتف الذكية.



وأظهرت بيانات السوق أن شاومي المصنعة للهواتف الذكية، استحوذت على حصة سوقية في الصين وأوروبا في الربع الثالث من العام الجاري، مع تراجع هيمنة منافستها هواوي بسبب العقوبات الأمريكية.

واحتلت شاومي المركز الثالث في القائمة العالمية للمتصدرين. وباعت 47.1 مليون هاتف في الربع الثالث، بزيادة قدرها 45% عن العام السابق، وفقًا لشركة أبحاث السوق كاناليس.

وانكمش سوق الهواتف الذكية عالميا بنسبة 1% على أساس سنوي في المدة من 1 يوليو/تموز إلى 30 سبتمبر/أيلول، مع انخفاض الشحنات إلى 348 مليون وحدة، لكنه ارتفع بنسبة 22% من الربع الثاني الذي انتشر فيه الوباء.

واستعادت شركة سامسونج المركز الأول بفضل المبيعات في الهند، حيث عانت العلامات التجارية الصينية بسبب التوترات السياسية.

وتراجعت هواوي إلى المرتبة الثانية على مستوى العالم، واحتلت أبل – التي أطلقت هاتف آيفون 12 الجديد في وقت سابق من الشهر الجاري – المرتبة الرابعة في الربع الثالث من 2020.

وقالت شركة أبحاث السوق كاونتر بوينت في مذكرة الخميس الماضي، إن هاتف آيفون 11 كان الهاتف الأكثر مبيعا في الربع الثالث في الصين على الرغم من عدم وجود تقنية الجيل الخامس 5G.

وقالت الشركة إن توقيت إصدار آيفون 12 أدى إلى انخفاض مبيعات أبل في الصين الكبرى بنسبة 29% في الربع الثالث من العام الجاري. وتتوقع العودة إلى النمو في الصين في الربع الحالي.

وفي الصين، كانت شاومي هي العلامة التجارية الوحيدة التي سجلت نموًا، وفقًا لشركة كاونتربوينت، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 8% على أساس سنوي. واستمر سوق الهواتف الذكية الصيني العام في الانكماش، حيث انخفضت الشحنات بنسبة 14%.

وقال مو جيا، المحلل في شركة كاناليس في مذكرة يوم الجمعة: "فعلت شاومي قصارى جهدها للاستحواذ على الشحنات من هواوي".

وفي أوروبا، تراجعت شحنات هواوي بمقدار الربع، في حين قفزت شحنات شاومي بنسبة 88%، على حد قوله.

وأضاف جيا: خاطرت شاومي بوضع أهداف إنتاجية عالية، ولكن هذه الخطوة آتت أكلها عندما تمكنت من ملء القنوات في الربع الثالث بأجهزة كبيرة الحجم، مثل: سلسلة ردمي 9 (Redmi 9).

ويُعتقد أن مستقبل هواوي غامض حيث إن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الشركة تعيق إمدادها من الرقائق.

وقال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لأعمال المستهلكين في هواوي: إن الشركة لن تكون قادرة بعد الآن على إنتاج مجموعة شرائح كيرين المتطورة بدءًا من شهر سبتمبر/أيلول.