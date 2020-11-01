عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالفيديو.. أغرب هدية من مصرية لزوجها: راقصة في الصندوق

الأحد 1 نوفمبر 2020

الخليج 365

يسعد الرجل حين تشتري له زوجته هدية في عيد ميلاده، وقد تكون الهدية ساعة أو قلما فاخرا، وربما هاتف حديث أو حتى كاميرا.



لكن هذه الزوجة المصرية ضربت كل التوقعات بعرض الحائط، وأثارت الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب هديتها الغريبة، التي قدمتها لزوجها بمناسبة عيد ميلاده.

وكانت الهدية عبارة عن صندوق كبير، بداخله هدية غير متوقعة لزوجها في عيد ميلاده.

وبعد أن أخذ الحاضرون يغنون أغنية عيد الميلاد الشهيرة، طلبوا من الزوج أن يفتح صندوق هديته، ليفاجأ بأن فيه راقصة ترتدي بدلة رقص كاملة.

وقال الزوج مازحا بحضور الضيوف والأحباء "سأدخل معها ثم أعود إليكم".

ثم سارع إلى تقبيل الراقصة أمام الجميع.

وأثار الفيديو جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض الهدية الغريبة، فيما اعتبرها آخرون مجرد مزحة من الزوجة وفعل مميز بعيد ميلاده.

بينما ذهب البعض إلى حد اتهام الزوجة بأنها لا تحب زوجها، بدليل أنها لم تشعر بالغيرة تجاهه من تلك الراقصة التي أحضرتها إليه بنفسها.