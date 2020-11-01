المغرب: 3790 إصابة و70 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 3790 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 219 ألفًا و84 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 3 ملايين و107 آلاف و566 حالة منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 70 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3695 حالة، كما تم تسجيل 3350 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافى 181 ألفًا و275 حالة.
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