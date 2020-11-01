شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل التونسى ينقذ 14 مهاجرًا من الغرق وإيقاف 18 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت وحدات من خفر السواحل التونسى 14 مهاجرًا غير شرعى فى البحر بمحافظتى صفاقس، وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية ، أن عناصرها أنقذت 14 مهاجرًا غير شرعى على بعد 48 كيلومتر وسط البحر جنوب شواطئ جزيرة قرقنة بمحافظة صفاقس، وذلك بعد تسرب المياه إلى مركبهم، حيث كانوا فى طريقهم الى اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضى الأوروبية، بحسب وكالة الانباء السعودية.

من جانب آخر أفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن وحداتها بمدينة حلق الوادى بتونس العاصمة أوقفت 18 شخصًا، داخل الميناء، بصدد تحين فرصة الصعود على متن إحدى البواخر الراسية، قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة، ولفت البيانان الانتباه إلى التحفظ على المجموعتين المهاجرتين لاتخاذ الإجراءات القانونية فى شأنهم.