شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط تقديم الخدمات لمعتمري الخارج من قِبل شركات العمرة ووكلاء السفر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت وزارة الحج والعمرة ضوابط تقديم الخدمات لمعتمري الخارج من قِبل شركات العمرة ووكلاء السفر مع بدء استقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.

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وتشمل الضوابط إخطار المعتمرين بالعزل الصحي الاحترازي لمدة 3 أيام عند الوصول للمملكة في الفنادق التي يقيم بها المعتمرون.

كما تتضمن الضوابط تقسيم معتمري الخارج لمجموعات وتشتمل كل مجموعة على 50 معتمرا بحد أدنى، وتعيين شركة العمرة قائد مرشد لكل مجموعة وحجز برنامج موحد لهم بجميع الخدمات (الطيران والسكن والنقل) متزامن مع موعد الحجز لأداء العمرة والزيارة في “اعتمرنا” المخصص لمعتمري الخارج.

وتشمل الضوابط أيضا أن شركة العمرة مسؤولة عن متابعة تقديم حزم الخدمات المتعاقد عليها في باقة المعتمر (سكن ، نقل، خدمات ميدانية، تأمين ، إعاشة”، والعمل على معالجة أي قصور أو إخلال بالخدمة.