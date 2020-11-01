السعودية تعلن انطلاق المرحلة الثالثة من العودة التدريجية لأداء العمرة

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان "غدًا تبدأ المرحلة الثالثة من السماح بالعمرة تدريجيا وستصل أول دفعة من المعتمرين من خارج المملكة بإذن الله".

​والمرحلة الثالثة من عودة العمرة في ظل انتشار وباء كورونا المستجد، تشمل السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من الأحد 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأرفقت الوزارة إعلانها بمقطع مصور يظهر جانب من الاستعدادات الاحترازية في الفنادق المؤهلة لاستقبال الزوار.

وأشارت الوزرة إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن: السماح لـ 20 ألف معتمرفي اليوم و60 ألف مصلٍ في اليوم من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

وأعلنت السعودية في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أنه تقرر السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.