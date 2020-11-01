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وقالت مؤسسة المعرض، نادين عبد الغفار، في تصريحات للصحفيين على هامش حفل الإعلان عن انطلاق المعرض، إن "الفكرة أننا في كل عام ننظم معرض للفن المعاصر في مكان أثري، لنربط بين المصري القديم والمصري المعاصر، بعد الأحداث التي شهدها العالم هذا العام، قررنا أن ننشر الأمل بين الناس".
وتابعت "فكرنا ما الذي ينشر الأمل بين الناس أكثر من الأهرامات التي عاشت ٥٠٠٠ عام، فقررنا تنظيم هذا المعرض وأنه سيكون معرض البشرية، ودعونا فنانين من جميع أنحاء العالم، والفكرة الأساسية تعتمد على دمج الفن المعاصر بالأماكن الأثرية".
وأضافت عبد الغفار "ندعو الفنانين الروس والمؤسسات من كل أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث الذي سيتم تنظيمه بجوار الأهرامات".
ومن المقرر أن يتم افتتاح المعرض رسميا في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2021.
ومعرض "آرت دي إيجيبت" هو معرض سنوي للفن المعاصر يقام في كل عام في منطقة أثرية مختلفة، وخلال الأعوام الثلاثة الماضية تم تنظيمه في شارع المعز الأثري، والمتحف المصري بالتحرير وقصر المنيل.
ويتم تنظيم المعرض بالتعاون بين وزارة الآثار المصرية، ومؤسسة اليونسكو والعديد من المنظمات المحلية والدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... الإعلان عن انطلاق أول معرض للفنون المعاصرة بمنطقة الأهرامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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