شكرا لقرائتكم خبر عن بدء السماح بأداء العمرة والزيارات والصلوات للقادمين من خارج السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التلفزيون السعودي، إن فترة السماح لأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة العربية السعودية، ومن خارجها بدأت منذ قليل.

واستقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، اليوم الأحد "بتوقيت السعودية" أولى الرحلات القادمة من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة، بعد صدور الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات و"البروتوكولات" الصحية المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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يأتي ذلك بعد أن استكملت الهيئة العامة للطيران المدني استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة جواً لأداء مناسك العمرة والزيارة، إذ عكفت على إعداد خطة تشغيلية متكاملة، تعنى بهذا الشأن، مع الاهتمام بتقديم أرقى الخدمات اللازمة لهم في مختلف مرافق المطار، بما يضمن راحتهم وصحتهم.