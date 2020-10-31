شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنشر جداول الحصص من الأسبوع العاشر لجميع المراحل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع العاشر، عبر قنوات عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: (هنا الرابط).
كما نشرت الوزارةدروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط ) والمرحلة الثانوية (المستوى الأول والثالث والخامس) من الأسبوع العاشر، والمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري)، عبر قنوات عين، على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.
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