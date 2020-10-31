شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..لحظة انفجار «برميل مندي» في وجه شاب بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة نجاة شاب بعد انفجار “برميل مندي” محكم الإغلاق في وجهه في أحد المخيمات جنوب الرياض. وظهر خلال المقطع، محاولة الشاب فتح برميل المندي بقوة وفجأة انفجر في وجهه بسبب الضغط العالي للحرارة بداخله.

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