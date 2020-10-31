بوتين يرسل برقية للرئيس الجزائري

الجزائر- سبوتنيك. وبحسب ما أفادت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، فإن:"رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقى برقية اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
ونُقل رئيس الجمهورية الجزائري إلى ألمانيا قبل أيام لإجراء فحوصات طبية، وذلك بعد وقت قصير من نقله لمستشفى عسكري داخل البلاد.
وقالت الرئاسة حينها إنه "بعد خضوع رئيس الجمهورية لفحوص طبية معمقة في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة، يؤكد الفريق الطبي تفاؤله بنتائج الفحوصات.
ويقترب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر من 58 ألف إصابة، فيما تقترب الوفيات من 2000.
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