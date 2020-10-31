الارشيف / اخبار الخليج

جريح إثر تفجير قرب مقر الخطوط الجوية الإماراتية وسط بغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

© Sputnik

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بإصابة مدني إثر إنفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في تقاطع الشروق بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وأضافت الخلية، أن الانفجار أدى أيضاً إلى حصول أضرار مادية في مكتب الخطوط الجوية الإماراتية الذي يقع قرب التقاطع.

وتقع بين الحين والأخر اعتداءات بواسطة عبوات ناسفة وهجمات مسلحة تستهدف المواطنين والقوات الأمنية في مناطق متفرقة من العراق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جريح إثر تفجير قرب مقر الخطوط الجوية الإماراتية وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا