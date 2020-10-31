جريح إثر تفجير قرب مقر الخطوط الجوية الإماراتية وسط بغداد

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وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بإصابة مدني إثر إنفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في تقاطع الشروق بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وأضافت الخلية، أن الانفجار أدى أيضاً إلى حصول أضرار مادية في مكتب الخطوط الجوية الإماراتية الذي يقع قرب التقاطع.

وتقع بين الحين والأخر اعتداءات بواسطة عبوات ناسفة وهجمات مسلحة تستهدف المواطنين والقوات الأمنية في مناطق متفرقة من العراق.