خارجية فلسطين: ارتفاع أعداد المصابين بكورونا بين جالياتنا إلى 6720 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعنلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6720 إصابة.

وأفادت الخارجية الفلسطينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم السبت، بأن إجمالي الوفيات بلغت 277 حالة وفاة.

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