شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ضخم وسط العاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بسماع صوت انفجار ضمن مقتربات منطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد، وفق ما نشر تلفزيون السومرية.

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وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "صوت انفجار سمع قبل قليل ضمن مقتربات منطقة الكرادة وسط بغداد".

وأضاف المصدر انه "لم تعرف لغاية الآن طبيعة هذا الانفجار".