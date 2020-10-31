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انفجار ضخم وسط العاصمة العراقية بغداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بسماع صوت انفجار ضمن مقتربات منطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد، وفق ما نشر تلفزيون السومرية.

 

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وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "صوت انفجار سمع قبل قليل ضمن مقتربات منطقة الكرادة وسط بغداد".

 

وأضاف المصدر انه "لم تعرف لغاية الآن طبيعة هذا الانفجار".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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